Declarações de Bruno Pinheiro, treinador do Estoril, na sala de imprensa do Estádio do Vizela, após o empate (1-1) frente ao Vizela em jogo da 11.ª jornada da Liga:

«Apesar de achar que o Estoril foi superior taticamente, no conjunto o empate ajusta-se. O Estoril foi uma equipa melhor, se pensarmos que o Vizela é uma equipa altamente agressiva e pressionante, hoje não foi assim, e percebe-se como o Estoril esteve bem. Faltou no início da segunda parte alguma objetividade, que teria feito a diferença para conseguir os três pontos».

[Erro de Dani Figueira abriu o jogo ou seria igual?] «O golo do Vizela deu-nos a objetividade que estava a faltar. Fizemos o mesmo, mas com mais capacidade de agredir o adversário no último terço. Veio dar aquilo que nos faltava».

[Na época passada o Álvaro Pacheco elogiou o seu trabalho. As duas equipas merecem estar cá, na Liga?] «Acho claramente, na minha opinião, que o Vizela e o Estoril foram as melhores equipas da 2.ª Liga e merecem estar aqui os dois. O sentimento é recíproco, apesar de termos estilos completamente diferentes, gosto muito do trabalho do Álvaro. O desempenho do Vizela é tema de conversa, embora defenda outra filosofia de jogo».