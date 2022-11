Bracali, guarda-redes do Boavista, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport Tv, após a derrota com o FC Porto por 4-1.

«Tem acontecido com alguma frequência controlarmos bem, passar os primeiros minutos quando o jogo parecia encaminhado, e perto do intervalo, sofremos de canto e desmontou um pouco a nossa ideia. Mesmo assim, entrámos bem na segunda parte até ao lance da expulsão. Logo a seguir surgiu o 2-0 e deixou o jogo muito a favor do adversário. Mesmo assim não deixámos de lutar, marcámos o golo e depois disso não podemos voltar a sofrer. Já estávamos a perder 3-1, mas temos de crescer também dentro de cada jogo. Só acaba quando o árbitro apita e temos de aprender com isso.

[importância da pausa]

«Acredito que será importante. Há pausa no campeonato, mas segue na Taça da Liga e temos de aproveitar para melhorar em todos os aspetos.»