Eduardo despediu-se este sábado dos relvados aos 37 anos. O internacional português fez carreira em vários clubes como Sp. Braga, Benfica, Chelsea, Vitesse, Génova, Istanbul BB e Dínamo de Zagred, além de ter participado em dois Mundiais e dois Europeus.



«Acima de tudo sentimento de dever cumprido. Terminar neste grande clube, desta maneira... Apesar de todas as condicionantes, chegámos ao final com uma brilhante época. Passamos fase de grupos da Liga Europa, ganhámos a Taça da Liga e conseguimos o terceiro lugar. Acho que fizemos uma época brilhante e é disto que este clube precisa. É para isso que vamos continuar a trabalhar para engrandecer este grande clube.»



«Houve muitas condicionantes, mudanças de treinador, a pandemia. Houve muitos casos, mas o grupo sempre soube dar a volta, trabalhou e acreditou. O presidente esteve sempre ao nosso lado e deu-nos tudo o que era possível e estas pessoas fantásticas que nos ajudaram... Todos tiveram o seu mérito. Agradeço a todos. Chegar ao final e conseguir os obejtivos, é um feito enorme. Estamos todos de parabéns.»



[Vai integrar a estrutura?]:



«Sim, o objetivo foi um pouco esse. Tinha mais um ano de contrato, sinto-me bem, mas a convite do presidente para integrar a estrutura... Custou-me muito. Nunca é fácil para qualquer jogador chegar a um ponto e pendurar as luvas, no meu caso. Ao longo da minha carreira voltei algumas vezes e estive sempre disponível para ajudar o clube. Aconteceu mais uma vez, o presidente falou comigo e achei que noutras funções posso ajudar mais. Vamos ver como vai ser a próxima época e quais vão ser as decisões do presidente. Estas conquistas elevam o clube, jogadores e adeptos. O Sp. Braga tem feito grande investimento na formação e em dar novas condições. Isto cimenta um projeto ambicioso de um grande clube.»



«Tenho um orgulho enorme do que foi a minha carreira e da forma como foi construída. O respeito das pessoas dos clubes por onde passei são as minhas medalhas e é o que vou transmitir aos meus filhos. Tentei ser sério e digno e tenho orgulho na minha carreira. Faltou ser campeão pelo Sp. Braga. Tenho esperança que isso aconteça um dia pelo crescimento que o clube está a ter. Se calhar vou ajudar noutras funções e espero contribuir para que mais e maiores títulos.»