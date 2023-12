O FC Porto venceu este sábado em casa do Famalicão, por 3-0, em jogo da 12.ª jornada da Liga.

Os dragões adiantaram-se no marcador por Evanilson, logo aos 9 minutos, com Taremi a ampliar o resultado ainda antes do intervalo, aos 45+4.

Já perto do fim, o recém-entrado Francisco Conceição sentenciou o resultado final, aos 87 minutos.

Famalicão-FC Porto: ficha e filme do jogo

Com este resultado, o FC Porto apanha à condição no topo da tabela os rivais Benfica e Sporting, que têm menos um jogo.

O Famalicão é para já 7.º classificado com 16 pontos.