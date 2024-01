O FC Porto recebeu e venceu o Sporting de Braga por 2-0, este domingo, em jogo da 17.ª jornada da I Liga portuguesa, no Estádio do Dragão.

Fábio Cardoso, de cabeça, após livre de Francisco Conceição, abriu o marcador aos 12 minutos. Evanilson, de penálti, fez o 2-0 aos 49 minutos, de penálti.

FC Porto-Sp. Braga: o filme de todo o jogo

Com este resultado, o FC Porto reforça o terceiro lugar, com 38 pontos, agora cinco de vantagem para o Sporting de Braga, que mantem os 33. Os bracarenses podem ser igualados pelo Vitória, que tem 30 pontos e recebe o Arouca na segunda-feira, no fecho da jornada.

Olhando para cima, o FC Porto mantém-se a cinco pontos do líder Sporting (43) e a quatro do Benfica (42).