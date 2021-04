Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport Tv, após o triunfo sobre o V. Guimarães.

«A primeira parte não foi boa, apesar de tentarmos. O nosso início de construção teve muita gente baixa, esticávamos o jogo demasiado cedo e perdíamos a bola, deixando a equipa em dificuldade para controlar o jogo. Depois de retificarmos, o jogo teve só um sentido. Tivemos oportunidades para fazer mais do que um golo. Foi uma segunda parte de acordo com o que tínhamos preparado. Temos de dar o mérito ao Vitória. Fomos justíssimos vencedores, não com grande espetacularidade, mas podíamos ter feito mais golos.

E nos lances que deve haver intervenção do VAR, não estão a cair para o nosso lado. Neste lance do Francisco há um desvio claro com o braço. Acredito que seja difícil para o árbitro, mas não para quem está sentado.

Estou a dizer isto porque estamos a caminhar para o final e tudo é importante. Todos têm de estar bem, e a equipa de arbitragem também, porque estes jogos são importantes para a definição do nosso objetivo que é ser campeão. Para que o campeonato seja decidido dentro do campo.

[poucas faltas no jogo]

«Tem de haver mais critério, não se pode deixar correr o jogo de um momento para o outro, porque os árbitros também não estão habituados.»

[a diminuição dos pontos para a liderança podem ser uma desvantagem para quem vai à frente e vantagem para quem persegue?]

«Preferia estar à frente e ter essa desvantagem. Temos de ganhar os nossos jogos e no final fazemos as contas. Esta fase final está difícil. Pelo que assistimos, fica mais difícil ganhar os jogos em qualquer campo. Vamos olhar para os nossos jogos porque nós é que temos de correr atrás do prejuízo.»