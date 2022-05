O Gil está na Europa!

Os galos venceram nesta tarde o Tondela (3-0) e confirmaram a presença na 2ª pré-eliminatória da Conference League, em 2022/23. Já os beirões, ficaram sem hipóteses de garantir a permanência de forma direta, mas ainda podem sonhar com o play-off.

Os barcelenses ficaram em superioridade numérica aos 39 minutos, por expulsão de Marcelo Alves, mas foi no segundo tempo que confirmaram o triunfo, com um golo de Kanya Fujimoto e um bis de Samuel Lino.

Está igualada a melhor classificação de sempre dos barcelenses, conseguida também em 1999/00, sob o comando de Álvaro Magalhães. A equipa, na altura, fez 53 pontos. Neste momento, tem 50.

Galos renasceram

Desengane-se quem pensa que a conquista do Gil Vicente começou nesta temporada. O clube tem atravessado anos complicadíssimos, devido ao célebre Caso Mateus, e os próprios dirigentes admitiram que poderia ter fechado portas recentemente.

Cerca de 10 anos depois da descida na secretaria, em maio de 2016, o Tribunal Administrativo de Primeiro Círculo de Lisboa, anula tal decisão. O Gil ainda foi despromovido em 2017/18 ao Campeonato de Portugal e, na época seguinte, competiu amigavelmente. Os jogadores atuavam praticamente para um estádio vazio e o clube parecia caminhar para o fim, mas volta à Liga em 2019/20, com uma equipa construída pelos malogrados Vítor Oliveira e Dito, e por Tiago Lenho e o presidente Francisco Dias da Silva. Ficaram em 10.º lugar nessa temporada e em 11.º na segunda, já com Ricardo Soares. O técnico gilista faz agora história e o clube parece renascido.

Fujimoto abriu a porta, Lino escancarou-a

A cidade de Barcelos está em festa há cerca de uma semana, devido à Romaria das Cruzes, mas previa-se que os motivos para festejos fossem ainda maiores este domingo, daí a anunciada lotação esgotada.

Ainda havia muitos lugares vazios quando Fran Navarro voltou a mostrar credenciais de matador. O espanhol até só teve de encostar para festejar o 17.º golo no campeonato, que viria a ser anulado minutos (muitos, diga-se) depois, quando o VAR detetou os nove centímetros que colocavam Fujimoto em fora de jogo.

A vontade de Navarro era mesmo muita e o espanhol esteve inconformado desde o minuto dois. No lado direito, as triangulações gilistas baralhavam os defensores auriverdes, mas Trigueira nunca se sentiu muito incomodado.

Marcelo derrubou Pedrinho com os braços e o VAR voltou à ação. Os gilistas pediam grande penalidade, mas Hugo Miguel, depois de ver as imagens, entendeu que o melhor jogador de fevereiro na Liga ficava em posição privilegiada para marcar. Ora, o central beirão viu a cartolina vermelha e o Tondela fechou a porta com 10 jogadores.

No lado barcelense, vieram à memória as últimas três situações em superioridade numérica, que terminaram em empate ou derrota (contra Santa Clara, Moreirense e Arouca).

E, por isso mesmo, a resposta na segunda parte não poderia ter sido outra. Samuel Lino liderou a entrada a todo o gás, naquela que foi, provavelmente, a Last Dance no Cidade de Barcelos. O brasileiro tocou para Pedrinho, que descobriu Fujimoto na área – num lance que contou com uma simulação de Navarro – e o nipónico aplicou um chapéu a Trigueira, com alguma sorte à mistura, já que a bola desvia num adversário.

Mas a tarde era de Samuel Lino, um dos melhores jogadores que já vestiu as cores do Gil Vicente. Em dois lances muito idênticos (63m e 77m), o brasileiro, que está no clube desde o regresso ao principal escalão, finalizou com mestria e escancarou as portas da Europa para os galos.

Até ao final, teve-se de gerir as emoções. De um lado, os galos ansiavam por celebrar, do outro, os beirões apreensivos e conscientes da tarefa árdua que têm pela frente para ficar na I Liga.

Soou o apito final, os jogadores gilistas entraram em comunhão com os adeptos e Ricardo Soares levou um banho de cerveja. O autocarro vai agora seguir com a equipa pela cidade e, na próxima época, viaja por essa Europa fora.