Caiu o pano nas competições europeias e estão de regresso os campeonato nacionais.



A 11.ª jornada da Liga arranca esta sexta-feira e logo com dois encontros. A ronda arranca em Barcelos com a receção do Gil Vicente ao Arouca, às 19h00 e prossegue na Invicta com o duelo entre Boavista e Famalicão, às 21h15.



Horas antes começa a 11.ª jornada da II Liga com a deslocação do Estrela da Amadora a casa do Vilafranquense.



No entanto, há mais futebol para ver por essa Europa fora. Em Espanha a jornada começa em Bilbau com o jogo entre o Athletic e o Cádiz enquanto na Alemanha inicia-se com a visita do Gladbach ao terreno do Mainz.



Por sua vez, em Inglaterra há um jogo para assistir entre o Southampton e o Aston Villa. Em Itália, por seu turno, a ronda abre com o Empoli-Génova e em França com o Lens-Troyes.



Esta sexta-feira iniciam-se também os treinos livres do Grande Prémio do Algarve de MotoGP e vão contar com a participação de Miguel Oliveira.





Tudo o que há para ver esta sexta-feira:



Liga



Gil Vicente-Arouca, 19h15 (SportTV1)



Boavista-Famalicão, 21h15 (SportTV2)

Liga espanhola

Athletic Bilbau - Cádiz, 20h00 (Eleven 1).

Premier League

Southampton - Aston Villa, 20h00 (SportTV3).

Serie A

Empoli - Génova, 19h45 (SportTV4).

Bundesliga

Mainz - Borussia Mönchengladbach, 19h30 (Eleven 2).

Ligue 1

Lens - Troyes, 20h00 (Eleven 4).

II Liga

Vilafranquense - Estrela da Amadora, 18:00 (SportTV+).

Liga Revelação, campeonato nacional de sub-23, 1.ª fase

Série A:

Sporting de Braga - Rio Ave, 11h00

Série B:

Farense - Portimonense, 17h00.

Grande Prémio do Algarve, 17.ª prova do Mundial, com a participação de Miguel Oliveira (MotoGP), no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.

Moto3, treinos livres, às 09h00 (SportTV2) e 13h15 (SportTV2)

MotoGP, treinos livres, às 09h55 (SportTV2) e 14h10 (SportTV2)

Moto2, treinos livres, às 10h55 (SportTV2) e 15h10 (SportTV2).

Conferência de imprensa do treinador do Vitória de Guimarães, Pepa, de antevisão do jogo com o Moreirense para a Liga, no auditório do Estádio D. Afonso Henriques, às 12h45.

Conferência de imprensa do treinador do Moreirense, João Henriques, de antevisão do jogo com o Vitória de Guimarães para a Liga, no auditório do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, às 12h00.

Conferência de imprensa do treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, de antevisão do jogo com o Belenenses para a Liga, na sala de imprensa do Portimão Estádio, às 18h30.

Posse dos órgãos sociais do Marítimo, no estádio do clube, às 12h00.