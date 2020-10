Rui Almeida quer replicar «as coisas boas» que o Gil Vicente apresentou no dragão, embora reconheça que a equipa precisa de «aumentar a eficácia à frente da baliza» e «decidir com clareza» em todas as oportunidades.

«Sabemos a força do Sporting, mas queremos estar concentrados em nós, tal como fizemos no [estádio do] Dragão. Conseguimos jogar e criar oportunidades, mas, infelizmente, não fomos felizes na eficácia. Vamos tentar corrigir neste jogo, tentar impor o nosso futebol e, nos momentos que tivermos de defender, fazê-lo bem», anteviu.

O técnico gilista deixou ainda a receita para a vitória, que passa por uma equipa a jogar «nos limites».

«Vamos jogar contra um candidato ao título e para trazermos pontos deste jogo temos de ser competitivos, estar concentrados e jogar nos nossos limites. Só assim é que poderemos ter sucesso», acrescentou.

Rui Almeida lembrou que «nenhum treinador diz que vai lutar pelo empate» e desvalorizou o histórico entre os dois clubes favorável aos leões. O técnico deixou ainda a garantia de que «em momento algum» o Gil Vicente vai fugir da sua forma de jogar.

A deslocação a Alvalade a meio da semana e poucos dias depois de enfrentar outro candidato ao título não é uma preocupação para os galos.

«Adoro semanas de três jogos e os jogadores também gostam. Claro que há um desgaste físico e até mental, mas estamos a precisar de competição», apontou.

O jogo em atraso da primeira jornada decorre esta quarta-feira, em Alvalade, a partir das 21h45. Henrique, a recuperar de lesão, e o avançado Baraye, que à data inicial do jogo ainda não estava inscrito na equipa, são as baixas no lado do Gil Vicente.