A figura: Lucas Áfrico

O central maritimista esteve em bom plano. Irrepreensível no posicionamento, formou, a par do companheiro Zainadine, uma muralha difícil de derrubar para os avançados contrários, sobretudo durante o primeiro tempo. Teve cortes importantes e ainda esteve perto de concluir uma jogada de ataque para a sua equipa.

O momento: 54 minutos

Rodrigo Pinho ganhou uma bola à entrada da área, executou uma boa rotação e rematou em direção à baliza adversária. Valeu o desvio de Daniel Guimarães, que evitou o remate que levava selo de golo.

Outros destaques:

Zainadine

O capitão do Marítimo voltou a mostrar-se como um esteio na defensiva da equipa. A par de Lucas Áfrico, foi o protagonista no setor mais recuado, impávido e sereno, sem nunca comprometer.

China

O lateral aventurou-se por terrenos mais subidos em várias ocasiões e mostrou bons pormenores. Esteve seguro na defesa e ajudou a construir um bom número de jogadas de ataque pelo flanco esquerdo.

Camacho

Com Riascos mais deslocado das ocasiões, e impedido de fazer uso da sua velocidade, Camacho foi o jogador ofensivo do Nacional que mais batalhou para conseguir chegar com perigo à baliza de Amir.

Daniel Guimarães

Quando os adversários conseguiam furar a defensiva alvinegra, o guardião brasileiro garantiu que a equipa chegava ao fim sem sofrer golos. Destacou-se com uma mão cheia de boas defesas, duas delas de grande nível.