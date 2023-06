O Estrela da Amadora garantiu a subida à Liga.

Depois da derrota no tempo regulamentar este domingo, em casa do Marítimo, na segunda mão do play-off, pelo mesmo resultado do primeiro encontro (2-1), o jogo seguiu para prolongamento e, mais tarde, para penáltis, onde os tricolores levaram a melhor.

Bruno Xadas abriu o marcador aos 18 minutos, com um remate de fora da área, mas Miguel Lopes apontou o golo da igualdade aos 26, na sequência de um pontapé de canto.

Já no sexto minuto de descontos, numa altura em que o treinador dos tricolores Sérgio Vieira já tinha sido expulso, Chuchu Ramírez cabeceou de forma certeira e forçou o prolongamento.

O marcador não mexeu no tempo extra e, nos penáltis, os madeirenses falharam três, enquanto o Estrela apenas desperdiçou um castigo máximo.

