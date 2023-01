O Marítimo venceu o Sporting por 1-0, em jogo da 15.ª jornada da Liga.

O único golo do jogo foi apontado por Cláudio Winck, na conversão de um penálti aos 56 minutos.

Com este resultado, o Sporting atrasa-se para o trio da frente, permanecendo com 28 pontos, menos 12 do que o líder Benfica, com quem joga na próxima jornada.

Já o Marítimo chega aos dez pontos, permanecendo no penúltimo lugar do campeonato.