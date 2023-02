A 19.ª jornada da Liga 2022/23 terminou com três jogadores na frente da lista de melhores marcadores da prova, com João Mário (Benfica) a bisar para juntar-se a Gonçalo Ramos (Benfica) e Fran Navarro (Gil Vicente). O trio contabiliza 12 golos cada.

Logo atrás surge Mehdi Taremi, que apontou o segundo tento do FC Porto frente ao Vizela e chegou aos 11 na Liga. O iraniano isola-se de Pedro Gonçalves (10), já que o jogador do Sporting ficou em branco no duelo com o Rio Ave, em Vila do Conde.

Lista dos melhores marcadores:

Gonçalo Ramos (Benfica), 12 golos

Fran Navarro (Gil Vicente), 12

João Mário (Benfica), 12

Mehdi Taremi (FC Porto), 11

Pedro Gonçalves (Sporting), 10

Ricardo Horta (Sporting de Braga), 8

Galeno (FC Porto), 8

Yusupha (Boavista), 7

Aziz Yakubu (Rio Ave), 7

Vitinha (Sporting de Braga), 7

Oday Dabbagh (Arouca), 7

Simon Banza (Sp. Braga), 7

Evanilson (FC Porto), 6

Rafa (Benfica), 6

Marcus Edwards (Sporting), 6