E foram quase sete jogos completos sem golos sofridos. Diogo Costa passou a ser o segundo guarda-redes estreante com mais minutos de competição sem qualquer golo na sua baliza: 619. Platiny acabou com a sua imbatibilidade ao minuto 79 do jogo em Chaves para a Taça da Liga.



Os 79 minutos de ficha limpa em Chaves ainda permitiram a Diogo ultrapassar o mítico Jozef Mlynarczyk (595'), polaco que fez 88 jogos oficiais entre 1986 e 1989 nos dragões, participando nos títulos europeu e mundial.



À frente de Diogo Costa ficou apenas Hilário. Diogo precisaria de mais 67 minutos com a baliza intocada para chegar aos 686 que Hilário conseguiu entre outubro e novembro de 1996. O ex-guarda-redes fez 59 jogos na equipa principal do FC Porto e mantém-se no topo desta lista.



Guarda-redes estreantes com mais tempo sem golos sofridos Hilário 686 minutos (1996) Diogo Costa 619 minutos (2019) Mlynarczyk 595 minutos (1986) Silvino Louro 462 minutos (1995) Fabiano Freitas 345 minutos (2012)