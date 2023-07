O Moreirense cumpriu nesta terça-feira o primeiro treino de preparação da época de regresso à Liga e o treinador Rui Borges expressou a enorme vontade de trabalhar e dar continuidade aos bons desempenhos no Moreirense.

«É um bom desafio, algo pelo qual temos trabalhado arduamente. Reconhecemos que as responsabilidades aumentaram. Estamos num clube ambicioso, humilde e com uma história. A ambição é grande, o desejo de trabalhar é enorme. Enfrentaremos dificuldades, assim como os outros, mas mostraremos capacidade para superá-las», afirmou o treinador, citado pela Lusa.

O técnico que sucedeu a Paulo Alves revelou que não foram estabelecidos objetivos específicos aquando da sua contratação. «Apenas me pediram para ser eu próprio, e é por isso que fomos escolhidos. Temos seguido um caminho gradual enquanto equipa técnica, alinhado com a identidade do clube. Possuímos capacidade de trabalho, que se encaixa perfeitamente com o clube. Estou feliz por regressar a Moreira, onde já estive como jogador. Faremos o nosso melhor para honrar ao máximo o passado do clube», reconheceu.

Rui Borges, que na época passada orientou o Vilafranquense e o Mafra, irá pela primeira vez treinar na Liga. «É algo pelo qual temos vindo a trabalhar ao longo destes anos, de forma tranquila e objetiva, sem tentar ultrapassar limites. Temos demonstrado competência para chegar até aqui. Também sei que as responsabilidades aumentaram num campeonato que nos apresentará desafios diferentes e nos exigirá crescer», diz.

O guarda-redes Caio Secco, reforço do Moreirense, falou sobre a mensagem que o treinador passou à equipa na sua chegada. «Foi uma mensagem de trabalho e confiança, mas também de união, porque só juntos alcançaremos os nossos objetivos», revelou o guarda-redes.

Por seu lado, o veterano André Luís mostrou-se otimista para a nova época: «Este é o meu quarto ano no Moreirense, já conheço o clube e as suas características. É um clube rigoroso, que deseja estar entre os melhores. Nesta época, lutaremos para alcançar esse objetivo.»

A equipa do Moreirense treinou nos relvados da Vila Desportiva com a presença de 20 jogadores. O defesa direito Alhassane Sylla não participou no treino, por estar ainda a recuperar de uma lesão.

Até ao momento, o Moreirense assegurou três reforços para a próxima temporada: o guarda-redes Caio Secco (ex-Penafiel) e os defesas Gilberto Batista (ex-Sporting B) e Dinis Pinto (ex-Sporting de Braga).

Plantel provisório do Moreirense para 2023/24:

Guarda-redes: Kewin Silva, Caio Secco (ex-Penafiel) e Bé (sub-19).

Defesas: Pedro Amador, Frimpong, Sylla, Rafael Santos, Gilberto Batista (ex-Sporting B) e Dinis Pinto (ex-Sporting de Braga).

Médios: Gonçalo Franco, Pedro Aparício, Lawrence Ofori, Alan e Rúben Ismael (regresso após empréstimo ao Nacional).

Avançados: André Luís, Madson Monteiro, Kodisang, João Camacho, Matar Manga (sub-19), Ebrima Ndow (sub-19) e Luís Rebelo (sub-19).