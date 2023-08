Declarações de Rui Borges, treinador do Moreirense, na sala de imprensa do parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após a derrota por duas bolas a uma frente ao FC Porto:

«Saio muito satisfeito. Primeira jornada, com muitos jogadores com estreia na Primeira Liga, uma equipa corajosa, ambiciosa, com muita fome de chegar ao primeiro escalão. Não posso pedir mais. Entrámos bem, intensos, em alguns momentos baixámos um pouco, até aos 35 minutos as melhores oportunidades são nossas, podíamos ter feitos golos. Na segunda parte pedimos para manter o ritmo, chegámos ao golo, com alguma felicidade, mas foi merecido. Depois do golo, a parte mental da equipa é normal, baixaram um pouco. Podíamos ter sido mais corajosos nesse momento. Não saio satisfeito com o resultado, pelo que fizemos o empate seria justo, mas cima de tudo orgulhoso e feliz com o que fizeram».

[Mérito do Moreirense no arranque do jogo ou demérito do FC Porto?] «Dou sempre mérito a quem ganha, mas pelo trabalho que fomos capazes de fazer perante uma das melhores equipas da Europa, pelo que aconteceu, pelos lances da primeira parte, acho que a equipa pelo que fez merecia o empate. A parte mental que falei foi a parte normal de uma equipa pequena quando se apanha a ganhar, baixámos um bocado as linhas quando não tínhamos essa necessidade, podendo aí ter sido mais corajosos um bocadinho».

[Plantel] «O grupo dá garantias. Temos uma mescla de jogadores jovens com alguns já experientes. Queremos acrescentar com critério, malta que ajude, que encarne o espírito da vila e do clube. Estou tranquilo com a reposta que a malta deu hoje, e não só, pelo trabalho que foi esta pré-época. Estão focadíssimos, com vontade de se mostrarem O grande desafio é sermos capazes de manter o que fizemos hoje perante as outras equipas, e não só com o FC Porto, em que a motivação está no auge, e eu só tenho de dizer quem joga, porque eles estão cheios de vontade».