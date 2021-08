O Famalicão anunciou a contratação do extremo Pedro Brazão. O jogador de 18 anos chega do Nice, clube que representava desde 2017, e assinou por cinco épocas.

«Estou muito contente por regressar a Portugal e muito honrado por poder fazê-lo através de um clube como o Famalicão. As últimas épocas têm demonstrado que este é um clube muito capacitado na valorização de jovens jogadores. Pretendo cimentar-me no futebol português e o Famalicão é o ideal para poder demonstrar todo o meu valor», afirmou o jovem, citado no site oficial do clube.

Pedro Brazão é o mais jovem jogador português a atuar numa das cinco principais ligas do futebol europeu. O feito foi alcançado na época 2018/19 quando, com apenas 16 anos, entrou nos minutos finais da partida do Nice frente ao Caen, a contar para a Ligue 1.