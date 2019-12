Adriano Castanheira vai ser reforço do Paços de Ferreira por duas épocas e meia, confirmou o Maisfutebol depois de a notícia ter sido avançada pela Renascença.



O negócio entre o Sp. Covilhã e os pacenses ficou fechado na noite da última terça-feira com os representantes dos dois clubes e o empresário Nuno Correia. O acordo prevê que o clube da II Liga receba 50 mil euros e fica com uma percentagem de uma futura venda do jogador de 26 anos.



Castanheira já tinha recebido propostas de Boavista e P. Ferreira na última janela de mercado, mas os valores exigidos pela direção do emblema serrano impediram a concretização do negócio.



O extremo será apresentado nos próximos dias até porque os castores jogam esta tarde frente ao Sp. Espinho para a Taça de Portugal.