FIGURA: Gonçalo Inácio

Se há mérito que Ruben Amorim tem, é o de estar a potenciar jovens da casa e Gonçalo Inácio é disso prova. Joga, é um dos pêndulos – pese a juventude – no trio defensivo e, em Paços de Ferreira, foi decisivo para a nona vitória do Sporting em 11 jornadas na I Liga. Emendou à boca da baliza um cabeceamento de Coates num canto de Sarabia e deu vantagem aos leões, assinando uma exibição competente lá atrás, impedindo que o Paços pudesse ter criado outro tipo de problemas aos verde e brancos.

MOMENTO: uma questão central para a vitória (47m)

O primeiro golo do Sporting – desta vez não o único em jogos da Liga, como nas duas últimas jornadas – surgiu de novo de um canto, com dois centrais da equipa a serem os protagonistas. Pablo Sarabia bateu do lado esquerdo e Gonçalo Inácio, após um cabeceamento de Sebastián Coates, desviou também de cabeça para o fundo da baliza. Um golo fulcral logo após o intervalo que catapultou a formação visitante para mais três pontos.

OUTROS DESTAQUES

Sebastián Coates: defende, capitaneia a equipa e marca… mas também assiste. O uruguaio deu a marcar desta vez, na Capital do Móvel, no golo que abriu o marcador. Já tinha ficado perto do golo nos minutos iniciais e foi também peça importante para manter a equipa firme rumo ao êxito.

Jorge Silva: foi um dos valentes na equipa do Paços de Ferreira, percorrendo o corredor direito todo. Para defender. Para atacar. Foi incansável nos duelos com os adversários, nos 72 minutos que esteve em campo.

Ricardo Esgaio: rendeu o lesionado Pedro Porro e desde cedo deu mostras de ajudar a equipa a nível ofensivo, como o espanhol tão bem tem feito desde que chegou a Alvalade. Teve duas das boas oportunidades do Sporting para marcar, mas acabou por ter influência no marcador, ao assistir Pedro Gonçalves para o 0-2 final no resultado.

Pedro Gonçalves: depois do bis ao Besiktas, chegou aos sete golos esta temporada com o golo que fechou as contas em Paços de Ferreira. Nem sempre esteve ao nível que já se viu noutros jogos, mas quando recebeu a bola em zona frontal, em espaços não cobertos pelo Paços, mostrou-se perigoso. E, ao minuto 69, acabou mesmo por não perdoar.

Nuno Santos: grande disponibilidade física no corredor esquerdo dos leões, numa das duas mudanças que Ruben Amorim fez na equipa. Provou, de novo, que pode fazer todo o corredor esquerdo na estrutura implementada pelo treinador.

André Ferreira: pese a derrota do Paços e os dois golos sofridos, o guarda-redes do Paços foi um dos grandes responsáveis por manter os castores dentro do jogo e do resultado. Fez uma mão cheia de belas defesas.