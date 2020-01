Ricardo Soares estreia-se este domingo no comando técnico do Moreirense, orientando a equipa na deslocação a Paços de Ferreira. Na primeira vez que falou como treinador dos Cónegos, na conferência de imprensa de lançamento do jogo, Ricardo Soares frisou que “é um orgulho enorme representar um clube com tanta história» e espera «retribuir com resultados».

Sucessor de Vítor Campelos, o treinador que se mudou da Covilhã para Moreira de Cónegos diz que encontrou «um plantel feliz, a trabalhar bem, com uma grande capacidade de trabalho, com um grande compromisso para fazer as coisas bem, trabalhando com qualidade». De resto, frisou que Vítor Magalhães, presidente do clube, pediu-lhe «um trabalho com qualidade, atrativo, que valorize os jogadores e que representemos da melhor forma o clube».

A nível pessoal, o treinador que já orientou o Desp. Aves e o Deps. Chaves na Liga, diz estar preparado para fazer um bom trabalho neste regresso ao convívio com os grandes do futebol português. «É uma oportunidade no sentido em que saio de um clube da 2.ª Liga e venho para um clube com a dimensão do Moreirense. Um treinador de futebol vive de resultados e trabalhos constantes. Estou habituado a fazer bons trabalhos e não tenho dúvidas de que vamos realizar aqui um grande trabalho», frisou.

Sobre a deslocação a Paços de Ferreira, o técnico promete um Moreirense a lutar para ganhar. «Iremos a Paços de Ferreira com o intuito de vencer, mas respeitando muito adversário. Preparamos o jogo de acordo com o tempo e treino que temos, com uma estratégia que nos possa dar pontos frente a uma equipa que se está a reerguer. Temos a nossa qualidade e acreditamos muito no que fazemos», disse.

O encontro entre o Paços de Ferreira e o Moreirense está agendado para as 15horas deste domingo, sendo que Ricardo Soares quer iniciar a sua aventura em Moreira de Cónegos com um triunfo, até porque «as vitórias trazem sempre um acréscimo de motivação e confiança».