FIGURA: Pepe

Dois patamares acima dos restantes integrantes da defesa azul e branca. 37 anos e faz dobras, ganha nas alturas, assume a construção, é impressionante. Decisivo em dois momentos, logo no início do segundo tempo, a oferecer o corpo à bola e a desviar dois remates que prometiam ser perigosos de Pedro Gonçalves. Nota altíssima neste mestre de clássicos, depois de uma semana em que fez três jogos pela Seleção Nacional. Qual é a poção mágica deste homem?



MENÇÃO HONROSA: Jesus Corona

Só apareceria à frente de Pepe por culpa do golo. Mas que golo! Apenas o génio de Tecatito seria capaz do drible e, mesmo apertado, da finalização em jeito de chapéu, a picar a bola sobre Adán. A forma como passou por Nuno Mendes no primeiro tempo, sempre com suavidade e em aparente conforto, mostra o tanto que joga. Procurou espaços mais interiores no segundo tempo e quase aproveitava um mau atraso de Luís Neto para bisar. Na época passada foi um dos melhores, talvez o melhor, da Liga e esta temporada caminha para o mesmo.



- -



Outros destaques:



Luis Díaz

Bem no um para um e na capacidade de desequilibrar, nem tanto no instante em que se exigia uma decisão mais fina. Alternou os momentos de inspiração com outros de atrapalhação e demasiada pressa. Está no golo de Corona e tem, também por isso, de levar nota positiva. Foi dos primeiros a ser sacrificados por Sérgio Conceição, precisamente por não estar a decidir com lucidez nos momentos em que a equipa precisava disso.



Zaidu Sanusi

45 minutos agitadíssimos até ao intervalo e estabilidade surpreendente no segundo tempo, até ao segundo golo do Sporting. Nesse momento estava totalmente aberto e, com a perda de Felipe Anderson para Palhinha, ficou completamente fora do lance. Muito forte a atacar, o rookie da equipa cruzou para o golo de Matheus Uribe e preparava-se para uma exibição inesquecível. O pior veio depois, já perto do intervalo. Já com um amarelo, colocou-se mal – por fora – e foi surpreendido por Pedro Gonçalves. O árbitro marcou penálti e mostrou-lhe o segundo amarelo, mas o VAR «salvou-o». Há dois anos, por esta altura, estava a marcar um golo num 3-0 do Mirandela ao Limianos. A vida corre-lhe à velocidade das duas pernas.



Matheus Uribe

Excelente execução no golo. Desvio de primeira, a responder com classe ao cruzamento de Zaidu. Ainda antes, cabeceou por cima um remate/cruzamento de Corona, mas pouco podia ter feito, tal a violência da bola. Jogo regular, com pouca influência na gestão da bola, a aparecer essencialmente na fase de recuperação após perda.



Taremi

Entrou já nos descontos e ameaçou logo o golo, no remate mais perigoso do FC Porto no segundo tempo. Merecia mais minutos.



Felipe Anderson

A estreia fica marcada pela perda de bola na dividida com João Palhinha, antes de o Sporting fazer o 2-2. O talento é inequívoco, mas pode render muito, muito mais.