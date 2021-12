Entre o Natal e o Ano Novo, a 16.ª jornada da I Liga disputa-se neste final de dezembro de 2021 e arranca esta terça-feira, com três encontros em agenda, que vão das 17 horas até bem perto das 23 e passam por Tondela, Funchal e Moreira de Cónegos.

I Liga – 16.ª Jornada:

Tondela-Gil Vicente (17h00)

Marítimo-Vizela (19h00)

Moreirense-Estoril (21h00)

Ainda em Portugal, prossegue a 16.ª jornada da II Liga, com mais dois encontros, em Santa Maria da Feira e em Coimbra.

II Liga – 16.ª Jornada:

Feirense-Benfica B (18h00)

Académica-Trofense (20h00)

Lá fora, também há algum futebol em agenda nesta terça-feira, nomeadamente o arranque da 20.ª jornada da Premier League. O campeonato inglês tem sido assolado por casos de covid-19 em várias equipas e dois dos jogos (Arsenal-Wolverhampton e Leeds-Aston Villa) foram mesmo adiados. Mas há outros quatro nos quais a bola vai rolar.

Premier League – 20.ª Jornada:

Crystal Palace-Norwich (15h00)

Southampton-Tottenham (15h00)

Watford-West Ham (15h00)

Leicester-Liverpool (20h00)

Nota final, no futebol internacional do dia, para cinco jogos dos 16 avos de final da Taça da Turquia: Kasimpasa-Kocaelispor (10h00), Hatayspor-Mememenspor (12h00), Antalyaspor-Giresunspor (14h00), Trabzonspor-Boluspor (15h30) e Galatasaray-Denizlispor (18h00).

_

Clássico no basquetebol e mais jogos na jornada 13

Esta terça-feira traz também jogos na 13.ª jornada do principal campeonato de basquetebol. Depois da vitória do CAB Madeira ante a Académica, na segunda-feira, há quatro encontros, com nota para o clássico entre FC Porto e Sporting, mas também para um apetecível Benfica-Imortal.

Basquetebol – 13.ª Jornada:

Benfica-Imortal (18h00)

FC Porto-Sporting (19h00)

Illiabum-V. Guimarães (21h00)

Ovarense-Lusitânia (21h00)

No andebol, a seleção portuguesa prossegue o estágio de preparação para o Campeonato da Europa de 2022, até dia 30, em Rio Maior.

De volta ao basquetebol, mas lá fora, a madrugada de terça para quarta-feira traz oito jogos para ver na liga norte-americana de basquetebol, a saber:

Orlando Magic-Milwaukee Bucks (00h00)

Miami Heat-Washington Wizards (00h30)

Toronto Raptors-Philadelphia 76ers (00h30)

Houston Rockets-Los Angeles Lakers (01h00)

Minnesota Timberwolves-New York Knicks (01h00)

New Orleans Pelicans-Cleveland Cavaliers (01h00)

Golden State Warriors-Denver Nuggets (03h00)

Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder (03h00)