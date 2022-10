Cumpridos oito jornadas da Liga, o estádio da Luz superou o Dragão no ranking de estádios do principal escalão do futebol português.



A casa das águias apresenta uma avaliação média de 4,95, a mesma média que o recinto portista. A única diferença entre os dois estádios é o valor acumulado (23,80 do estádio do Benfica contra 23,79 do estádio do FC Porto).



O estádio José Alvalade, recinto do Sporting, ocupa o último lugar do pódio com uma média de 4,87.

Na última posição, de todos os recintos já utilizados na presente edição da Liga 2022/23, está o Estádio Nacional (3,63).

Esta avaliação é baseada na classificação final dada pelos delegados nomeados para os jogos, que avaliam acessibilidades, qualidade dos serviços prestados à equipa visitante, instalação sonora, comunicação social e limpeza.

A equipa do Match Center analisa os critérios relacionados com o produto televisivo, como ruído visual, ocupação da bancada, iluminação, aspeto do relvado, publicidade e atividades pós-jogo, como as condições de "flash interview".

Por fim, o somatório dá uma percentagem convertida em ranking, que todas as semanas terá uma determinada nota e avaliação.



Veja o ranking de estádios da Liga 2022/23