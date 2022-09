Depois de destronar o Dragão, o Estádio Cidade de Barcelos consolidou a liderança na tabela dos relvados da Liga, ao fim da sétima jornada.

Palco do Gil Vicente-Rio Ave, o tapete barcelense recebeu a melhor nota da ronda: 4,88. No segundo lugar, ficou o Estádio da Luz, com 4,63. O último posto do pódio foi repartido pelos estádios do Boavista e do Portimonense, já que ambos obtiveram 4,38.

No que toca à classificação geral, o relvado dos gilistas está no topo, com uma média de 4,94. FC Porto e Sporting jogaram na condição de visitante nesta sétima ronda, pelo que a classificação dos relvados do Dragão e do Estádio de Alvalade não sofreu alterações. Desta forma, dragões e leões disputam o segundo e terceiro postos da tabela, com 4,79 pontos.

Refira-se ainda que o Bessa deu um salto e passou da 10.ª posição para a oitava.

As notas atribuídas pela Liga motivaram alterações nas médias globais de cada estádio, numa classificação que pode ver, atualizada, na galeria associada.