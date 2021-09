Chapa cinco. O Benfica venceu o Santa Clara por 5-0, com golos de Rodrigo Pinho, Darwin (duas vezes), Rafa e Yaremchuk. Uma vitória ‘gorda’ construída sobretudo no segundo tempo. Quem só viu o jogo na primeira parte, terá dificuldades em acreditar no resultado final.

Mas vamos ao filme do encontro. A começar pelo início. Ou melhor: pelo antes, pelo pré-jogo. O ambiente deste Santa Clara-Benfica fez lembrar o período onde a nossa vida coletiva ainda não era marcada por uma pandemia.

Com o aumento da lotação, o estádio de São Miguel passou a receber cinco mil espetadores para o encontro. Os adeptos corresponderam massivamente. E até fora do estádio notou-se a confusão típica dos grandes jogos.

Contudo, ainda antes do jogo começar, voltou a ficar evidente de que o estádio de São Miguel não tem condições para os grandes jogos. Uma intensa chuvada obrigou os adeptos a refugiarem-se em todos os cantos abrigados, uma vez que uma grande parte do estádio não tem qualquer tipo de cobertura.

Indo ao que importa. O início do jogo começou repartido, com as duas equipas a lutarem pela posse de bola. Com o passar do tempo, o Benfica assumiu o controlo da mesma, enquanto o Santa Clara procurou condicionar o jogo dos lisboetas pressionando alto.

Aos 10 minutos, primeiro sinal de perigo e a favor da equipa da casa. Rui Costa, já dentro da área, rematou forte para uma defesa atenta de Vlachodimos.

Apesar do domínio na posse de bola, a equipa de Jorge Jesus teve sempre dificuldades em penetrar na ‘muralha’ açoriana. Sempre organizada, a formação insular defendia com uma linha de cinco.

Arrojada, a equipa de Daniel Ramos não deixou de atacar quando podia. Aos 25 minutos, após um canto, Cryzan teve tudo para inaugurar o marcador, mas não conseguiu finalizar.

O Santa Clara, mais confortável no encontro ao longo do primeiro tempo, teve as melhores oportunidades de golo nos primeiros 45 minutos. Aos 29 minutos, num livre direto (após uma saída muito polémica que valeu o amarelo a Vlachodimos), Lincoln acertou em cheio na barra.

Com o Benfica a não conseguir sair a jogar, aos 40 minutos, foi o Santa Clara quem voltou a estar perto do golo. Grande remate de fora da área de Lincoln e uma enorme defesa de Vlachodimos a salvar as águias.

Contudo, há velhos ditados que continuam a fazer sentido no futebol atual. Quem não marca, sofre. Na primeira vez que o Benfica levou perigo à baliza açoriana, fez golo. Aos 42, abertura de Grimaldo, excelente desmarcação de Rodrigo Pinho que na cara de Marco atirou para o fundo das redes.

Ao intervalo, 1-0 a favor do Benfica. Era tudo uma questão de eficácia.

O sinal de que a primeira parte não correu de feição à equipa da Luz foi a substituição ao intervalo. Jesus trocou o homem do golo, Rodrigo Pinho, por Rafa – e a equipa de Luz melhorou muito de rendimento.

Com outra disposição, o Benfica entrou mais forte no segundo tempo e chegou ao segundo golo aos 54 minutos. Após uma assistência de Everton, Darwin apareceu na cara de Marco e rematou para o fundo da baliza açoriana.

O Benfica não só estava mais forte, como o Santa Clara mostrava-se apático e incapaz de suster o ímpeto do adversário. Pouco depois, chegava o terceiro golo. 58 minutos de jogo, Rafa Silva sem marcação na zona central, encheu o pé e bateu Marco com um grande remate.

Com toda a naturalidade, o Benfica aproveitou os espaços concedidos pela defesa açoriana que passou de uma muralha na primeira parte para um queijo suíço no segundo tempo. Aos 62 minutos, mais um golo. Foi Darwin Nunez, que com a ajuda de Boateng, voltou a bater Marco.

O jogo tornou-se um passeio para a equipa de Jorge Jesus, que passou a fazer o que quis à equipa do Santa Clara. Aos 68 minutos, o Benfica chegou à mão cheia de golos: cruzamento de Grimaldo e Yaremchuck, à ponta de lança, fez o 5-0.

O jogo deu para tudo. Até para a estreia de Lázaro com a camisola do Benfica, após ter substituído Diogo Gonçalves aos 72 minutos.

Até ao final do encontro, o Benfica jogou no meio-campo contrário, sem grande pressão do adversário, e levou perigo por diversas vezes à baliza contrária. Contudo, o marcador não sofreu alterações até ao final. Agora, o Benfica fica de ‘cadeirinha’ na liderança, à espera do que suceda entre leões e dragões.