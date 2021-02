O Benfica venceu esta noite o Famalicão, por 2-0, em jogo da 18.ª jornada da Liga, a primeira da segunda volta.

No Estádio da Luz, e com o regressado Jorge Jesus no banco, os encarnados construíram o triunfo em sete minutos: Darwin Núñez inaugurou o marcador aos três minutos, Otamendi fez o 2-0 final quatro minutos depois.

Quatro jogos depois, o Benfica está de regresso aos triunfos no campeonato, iguala o Sp. Braga no terceiro lugar e reduz para três os pontos de desvantagem em relação ao FC Porto, vice-líder.

Já o Famalicão soma a segunda derrota sob o comando de Silas e segue no penúltimo lugar, com apenas 14 pontos.