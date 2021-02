Miguel Cardoso admite que o triunfo frente ao Tondela deu «uma alegria grande» ao Rio Ave e espera que a sua equipa mostre «regularidade» na partida deste sábado, contra o Vitória.

«Vencer deu-nos uma alegria grande, até porque a equipa mereceu pela atitude forte que teve. Mostrou o caminho que temos de percorrer e o que temos de fazer para manter a regularidade», referiu, em conferência de imprensa.



Em relação ao jogo da 19.ª jornada da Liga, o técnico dos vilacodenses teceu eloigos ao emblema vimaranense.

«O Vitória tem um excelente plantel, e a classificação reflete isso mesmo, além da capacidade do João Henriques em unir os atletas em torno de uma ideia e de um propósito. Esperamos um adversário forte, mas o foco tem de estar no que temos de fazer», analisou.

Questionado sobre a quem cabe mais responsabilidade neste desafio, dada a diferença pontual entre os dois conjuntos, Miguel Cardoso lembrou que tem «12 treinos no comando do Rio Ave, enquanto que o treinador do Vitória deve ter mais de 100 sessões com a equipa».

«Gostaríamos de estar numa situação competitiva que nos permitisse estar a discutir objetivos com o Vitória de Guimarães, mas, por agora, temos de nos focar no momento e para preparar este desafio com as valias que temos», desabafou o treinador.

Miguel Cardoso, que orientou a equipa em apenas três jogos, desde que rendeu Pedro Cunha, diz estar ainda «a gerir contextos para que a equipa seja mais competitiva e compacta», mas acredita que vai «tirar o melhor dos jogadores».

«O importante é que a equipa se mantenha regular, e, ao mesmo tempo, conquiste pontos», frisou.



Fábio Coentrão está em dúvida para a visita ao D. Afonso Henriques. Por sua vez, Júnio Rocha, André Pereira e Jambor estão lesionados enquanto Borevkovic está suspenso.

O Vitória-Rio Ave está marcado para este sábado, às 18h00, no D. Afonso Henriques.