Figura: Youssef Chermiti



O avançado estreou-se a marcar pela equipa principal do Sporting ao segundo jogo como titular. O jovem lutou e correu bastante, procurou os mesmos movimentos que Paulinho habitualmente faz, mas esteve pouco em jogo como consequência do jogo pouco inspirado da equipa. No entanto, fez o que se pede a um atacante: marcou na única oportunidade que teve aos 84 minutos.



Momento do jogo: Adán segura o leão, minuto 53



Depois de uma primeira parte aquém, o Sporting poderia ter começado a segunda metade em desvantagem. St. Juste fez um corte imperfeito a meio-campo, Ugarte não fez melhor, deixando-se antecipar por Ruiz. O colombiano destacou Boateng que correu até à área, valendo Adán a negar-lhe o golo.



Outros destaques:





Adán: réu na final da Taça da Liga, o espanhol aguardou em silêncio, mas redimiu-se esta noite, em Vila do Conde. Foi na defesa do espanhol, a abrir o segundo tempo, que o Sporting continuou na discussão da vitória. Jogo seguríssimo.



Samaris: fez um jogo de enorme qualidade no meio-campo. O grego fez jus do poderio físico e dominou os terrenos que pisou. O ex-Benfica mostrou boa capacidade com bola – jogou quase sempre simples e fácil. Samaris provou que velhos são os trapos.



Pedro Gonçalves: o melhor jogador dos leões em Vila do Conde. O internacional português foi quem evidenciou clarividência e capacidade de rasgo ainda que nem sempre tenha sido bem-sucedido. Teve, porém, o mérito de não desistir perante as dificuldades e ficou pertíssimo de ser feliz – o seu remate de fora da área bateu na trave. Foi, no fundo, o mais adulto em campo.