O presidente do Boavista desvalorizou o tema do chumbo da renegociação do pagamento da dívida à Liga relativo à substituição do relvado do Estádio do Bessa em 2015 e garantiu que não haverá qualquer problema com a inscrição da equipa nos escalões profissionais.

«Não fizemos mais nem menos do que fazem todas as empresas: tentámos renegociar as nossas dívidas. Não foi possível e no dia 30 cá estará o dinheiro para pagar o valor do relvado. Esta questão nem entra nos pressupostos financeiros. É uma questão à parte. Mas tínhamos de tazer à Assembleia Geral da Liga a renegociação deste valor que temos em dívida. (...) É um valor aproximado de 300 mil euros que já está orçamentado e já temos esse valor nos nossos cofres. O que tentámos é o que todas as empresas tentam, que é renegociar esse valor. Se o Boavista vai cumprir os pressupostos? Obviamente que sim! Como sempre cumpriu e este ano irá cumprir como sempre fez», vincou Vítor Murta à porta da sede da Liga Portugal.

O dirigente dos axadrezados comentou ainda a posição pública do Rio Ave a propósito da dívida. «Não posso deixar de dizer que estou admirado pela ausência de solidariedade por parte dos restantes clubes, nomeadamente do Rio Ave, com quem sempre tivemos boas relações: até lhes emprestámos o campo agora na eventualidade de irem à Liga Europa e no ano passado a mesma coisa. Ficámos surpreendidos mas não é algo que nos preocupa», disse.

«Tentativa de aproveitamento do Rio Ave? Não posso dizer o que vai na cabeça do Rio Ave. É um clube que respeitamos, pelo qual temos a maior consideração. Temos consideração pelo seu presidente a quem desejo as melhoras. Desejo que o Rio Ave regresse à Liga, porque é um clube amigo do Boavista. Não percebemos o que aconteceu hoje, mas cada um fala por si. E eu falo pelo Boavista», rematou Vítor Murta, que garantiu que o PER do Boavista está ativo e a seguir os «trâmites normais».