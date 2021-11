Luiz Díaz, jogador do FC Porto que bisou na vitória sobre o Santa Clara, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport TV, após o triunfo nos Açores.

«Desde o início do jogo fizemos um excelente trabalho, tivemos várias oportunidades e concretizámos logo uma na primeira parte. Na segunda foi mais fácil porque eles abriram mais para procurar marcar e nós aproveitámos. Estou muito contente por fazer parte deste grupo.

[derrota na Taça da Liga pesou?]

«Claro, preparamos os jogos de maneira diferente, perdemos aqui na Taça da Liga e fomos com um sabor amargo. Hoje ganhámos e isso é o mais importante.»

[sente-se o melhor jogador da Liga até ao momento?]

«Cada jogo dou o máximo, faço o meu jogo, como hoje, e saio muito contente com o trabalho que a equipa fez. Sinto-me muito bem desde o início da temporada, mas nada me vai fazer conformar com o meu trabalho. Quem se conforma não chega a nenhum lado. O grupo ajuda-me a ser um dos melhores da Liga.»