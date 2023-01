O Benfica venceu o Santa Clara por 3-0 em jogo da 17.ª jornada da Liga.

Aursnes abriu o marcador aos 9m e Ramos ampliou o marcador aos 15m. Na segunda parte, Gonçalo Guedes teve uma estreia de sonho ao fazer o 3-0 aos 80m.

Com este triunfo o Benfica lidera com 44 pontos, mais quatro do que o Sp. Braga, que esta tarde venceu o Paços de Ferreira por 2-1.