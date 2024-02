Declarações de Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo (2-1) frente ao Farense:

«Queria ganhar, acho que é uma vitória muito importante para nós, muito justa, em que tenho de destacar o caráter, a postura e a personalidade de todos os jogadores, pela forma como se comportaram para termos a vitória que tivemos, dominadora. Foi uma vitória bem conseguida, em que o destaque vai para os jogadores pelo desempenho e pelo seu comportamento».

[Final do jogo com muitos elementos ofensivos] «Fomos sentido falta de espaço, já na primeira parte. Tivemos de trabalhar para criar situações, fizemos muitos cruzamentos para a área sem resultados práticos. Naquele momento em que sofremos o empate precisávamos de arriscar, precisávamos de gente com outra anergia, que pudesse acrescentar. O Cher [Ndour] acabou por ter uma dupla função, fechar a equipa à esquerda, e jogar mais por dentro com bola. Procurámos ter mobilidade e velocidade para procurar os espaços».

[Triunfo pode ser decisivo para a equipa?] «Quero acreditar que sim. Importante era ganhar, esta equipa precisava de mostrar isso a ela própria, perceber que somos muito mais do que o que fizemos nos últimos jogos. Hoje não estava à espera de uma grande exibição, era difícil, mais fizemos uma exibição muito segura e dominadora. Parece-me que a nossa vitória foi muito justa».

[O que disse ao intervalo, após desperdiçar penálti?] «No intervalo falei com eles porque parece que tudo nos acontece, foi o que pensei nesse momento e temos o universo contra nós. Sentimos serenidade, a manutenção das dinâmicas e do plano estratégico do jogo. Anulámos o momento de transição do Farense, mantivemos o equilíbrio, para chegar à vitória».

[Roger] «Fez um bom jogo, estava muito ansioso no início. Tentámos passar serenidade no balneário, para que pudesse desfrutar do jogo. Dentro da responsabilidade, tem de poder divertir-se. Fez um jogo muito interessante».