Já há equipas iniciais para o Sp. Braga-Benfica, jogo que tem apito inicial marcado para as 20h30 deste domingo, relativo à 14.ª jornada da I Liga.

No Benfica, António Silva é a única novidade em relação ao jogo ante o Salzburgo, para a Liga dos Campeões. O defesa tinha cumprido jogo de suspensão na Áustria e volta ao eixo defensivo. Sai Tomás Araújo.

No Sporting de Braga, também há uma alteração a registar, face ao jogo de terça-feira da Liga dos Campeões, ante o Nápoles: entra Álvaro Djaló, sai Pizzi.

À partida para esta jornada, o Sp. Braga é quarto classificado com 29 pontos, menos um do que o Benfica, terceiro classificado com 30 pontos, numa jornada que tem ainda um duelo entre os dois primeiros classificados, Sporting e FC Porto (ambos com 31 pontos), em Alvalade, na segunda-feira.

O Sp. Braga-Benfica tem arbitragem de Luís Godinho. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.

AS EQUIPAS OFICIAIS DO SP. BRAGA-BENFICA

SP. BRAGA: Matheus; Víctor Gómez, José Fonte, Serdar Saatçi, Cristián Borja; João Moutinho, Zalazar; Álvaro Djaló, Ricardo Horta, Bruma; Banza.

BENFICA: Trubin; Aursnes, António Silva, Otamendi, Morato; João Neves, Kokçu, Di María, João Mário, Rafa Silva, Tengstedt.

Suplentes do Sp. Braga: Lukas Hornicek, Niakaté, Abel Ruiz, André Horta, Joe Mendes, Vítor Carvalho, Adrián Marín, Rony Lopes, Pizzi.

Suplentes do Benfica: Samuel Soares, Arthur Cabral, Jurásek, Guedes, Chiquinho, Musa, Tomás Araújo, Tiago Gouveia, Florentino.