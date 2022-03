A FIGURA: Henrique Gomes

O ator principal, que entra em cena para arrecadar os louros da película. Esteve poucos minutos em campo, até entrou para o lado contra´rio aquele que é seu, mas numa escapadela pelo ataque, ao fugir da direita para o centro à procura daquele que é o seu melhor pé, o lateral encheu o pé e atirou para o fundo das redes. Daquelas substituição improváveis que correm bem. Entrou para marcar e dar os três pontos ao Gil Vicente.

O MOMENTO: golo de Henrique Gomes (89m)

O lateral fletiu do lado direito para o centro, aproveitou o espaço que lhe foi concedido e provavelmente foi dos poucos a acreditar que naquela lance estaria a chave do jogo. Disparou forte com o pé esquerdo para fora do alcance de Matheus praticamente em cima da hora. Remate forte e colocado do lateral.

OUTROS DESTAQUES

Pedrinho

O epicentro do jogo do Gil Vicente. Com menos bola do que é habitual, o médio teve de se sacrificar em movimentações defensivas, mas ainda assim teve critério no passe. Testou a atenção de Matheus nos lances de bola parada.

Rodrigo Gomes

Não esteve bem no capítulo do remate, mas ainda assim destacou-se ao aparecer bem no lado esquerdo. Ajudou Buta nas tarefas defensivas, e galgou metros ao projetar-se ofensivamente a partir do seu flanco.

Léautey

Está nos principais lances de perigo do Gil Vicente, ao ser uma seta da equipa de Ricardo Soares apontada à área adversária. Serviu Samuel Lino num passe que foi meio golo quando estava cumprida uma hora de jogo. Faltou correspondência nesse lance.

Al Musrati

Enquanto teve pernas foi dos mais esclarecidos do Sp. Braga, ajudando a equilibrar a equipa e a distribuir o jogo com o critério habitual.