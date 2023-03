Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, garantiu nesta terça-feira que a sua equipa pretende lutar pelos lugares cimeiros na tabela classificativa da Liga. Os arsenalistas ocupam atualmente a terceira posição.

«Queremos jogar para o topo e temos de ter ambição de lidar com cada obstáculo da mesma maneira. Se chegarmos ao último jogo a ter de precisar do resultado, queremos sentir essa pressão. Os nove jogos que ainda temos na liga farão a diferença e todos vão contar», disse técnico.

Orador no fórum da Associação Nacional dos Treinadores de Futebol (ANFT), realizado em Viana do Castelo, Artur Jorge demonstrou satisfação por não ter perdido duelos em casa com Benfica, FC Porto e Sporting esta época. «Estamos a fazer bem o nosso trabalho, a crescer e a evoluir a cada época. É uma marca que não acontecia há 13 anos. Satisfeitos por isso, mas focados nos próximos jogos, com preocupação de sermos consistentes e melhores e fazer uma melhor segunda volta do que a primeira.»

«A equipa tem sentido e percebido os valores que nos guiam. Já passaram alguns meses desde que assumi o cargo e sinto que somos avaliados de forma diferente. Tenho a certeza de que o conhecimento que tenho da formação teve peso na minha escolha para treinador da equipa principal», concluiu Artur Jorge, em declarações reproduzidas pela Agência Lusa.