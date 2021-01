Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, referiu esta quinta-feira que Iuri Medeiros «está nas mãos do Sp. Braga». No Minho emprestado pelos alemães do Nuremberga, o Sp. Braga tem opção de compra no final do empréstimo.

Esta semana foi ventilado um eventual interesse do Sporting, clube no qual Iuri Medeiros se formou, sendo que o passe do jogador pertencia aos leões quando este seguiu para o futebol alemão.

Em virtude disso mesmo os leões teriam preferência sobre o jogador, caso igualassem a opção de compra do Sp. Braga. No final da conferência de imprensa de análise ao jogo com o Marítimo Carlos Carvalhal negou esse facto.

«O Iuri Medeiros está nas mãos do Sp. Braga», referiu o treinador quando estava já a sair da sala de imprensa, depois de tecer críticas ao atual estado do futebol português, nomeadamente a pressão que jogadores e árbitros são sujeitos nos jogos com os grandes.