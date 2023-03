O Sporting venceu esta noite em casa do Portimonense, por 1-0, em jogo da 23.ª jornada da Liga.

Um golo de Paulinho, aos 77m, fez a diferença no marcador.

Com este resultado, o Sporting continua no 4.º lugar, mas soma agora 47 pontos, menos dois do que o Sp. Braga e menos quatro do que o FC Porto, ambos com menos um jogo.