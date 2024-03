Este domingo, o Sporting recebeu e venceu o Boavista, por 6-1, em jogo referente à 26.ª jornada da I Liga.

Veja a ficha e filme do encontro

O Boavista chegou primeiro ao golo, com Makouta, aos três minutos.

Os leões chegaram ao empate ainda antes do intervalo, autoria de Gyökeres, com o 2-1 a surgir aos 54 minutos, golo de Paulinho. O sueco voltou a marcar, aos 68 e 79 minutos, registando assim o hattrick. Nuno Santos também marcou, aos 88. O 6-1, que selou o resultado, foi marcado aos 90+5, golo de Paulinho.

Com este resultado, o Sporting é líder, com 65 pontos. O Boavista está em décimo, com 28.