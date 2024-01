O que pode ser melhor do que regressar a casa depois de um dia menos conseguido? Voltar para perto dos seus para juntos deixarem para trás um mau momento? Poucas coisas, diria.

A tarefa do Sporting era só uma esta segunda-feira. Seguir em frente, depois da eliminação nas meias-finais da Taça da Liga diante do Sp. Braga, e a verdade é que a equipa de Rúben Amorim a missão de forma perfeita.

No primeiro jogo em Alvalade desde o dia 9 de janeiro, os verdes e brancos não deram qualquer hipótese a um Casa Pia, que começou bem fechado lá atrás e que apenas tentou explorar o contra-ataque.

Nos primeiros 15 minutos, a estratégia de Pedro Moreira não resultou ofensivamente e a partir daí, defensivamente, tudo foi por água abaixo, por muito culpa de Gyokeres.

O avançado sueco ganhou uma falta no lado direito do ataque, que valeu um amarelo a João Nunes, e na sequência do livre de Nuno Santos, Coates cabeceou para o fundo da baliza de Ricardo Batista aos 14 minutos.

Este foi apenas o início da goleada incontestável do Sporting, que voltou a ter Gyokeres como grande figura. O camisola 9 leonino finalizou a passe de Pedro Gonçalves, aos 23 minutos, e logo a seguir, aos 25´, o próprio médio fez o 3-0, após uma belíssima assistência de Hjulmand.

O Sporting ia ganhando confiança com as arrancadas de Gyokeres, que apenas era parado em falta pela defesa do Casa Pia. Num desses lances, João Nunes, que já tinha amarelo, derrubou o sueco dentro da área e o camisola 9 aproveitou para bisar da marca dos onze metros.

O defesa formado no Benfica teve um jogo para esquecer e foi mesmo substituído aos 35 minutos e foi já no banco de suplentes que viu Trincão fazer a mão-cheia de golos do conjunto de Ruben Amorim.

Num duelo em que St. Juste ficou fora da ficha de jogo, quem voltou a atuar de leão ao peito foi Geny Catamo, que regressou da CAN. O jogador moçambicano chegou, viu e marcou, num belo remate em arco sem qualquer hipótese para o guarda-redes do Casa Pia.

Catamo rendeu Esgaio na ala direita do Sporting e não se ficou por aqui, já que perto do final da partida assistiu Coates, que tal como Gyokeres, bisou no jogo 40 entre Sporting e Casa Pia, que terminou com um memorável 8-0, já que Trincão também bisou mesmo ao cair do pano.

Depois do Benfica ter vencido o Estrela da Amadora por 4-1, a equipa de Ruben Amorim também fez a sua parte e continua líder isolado da Liga, com 49 pontos, mais um do que o Benfica. Que bom é regressar a casa.