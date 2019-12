O Moreirense informou ter chegado a acordo com Vítor Campelos para a saída do treinador do comando da equipa minhota.

Num comunicado, o emblema de Moreira de Cónegos informa que a quebra do vínculo acontece «por comum acordo e da forma mais cordial».

Vítor Campelos deixa o Moreirense no 11.º lugar da Liga e um dia depois da vitória da equipa minhota sobre o Belenenses por 2-1.