Sebastian Coates já foi integrado nos treinos do Sporting depois de ter regressado lesionado da seleção do Uruguai, mas o central trabalhou ainda sob vigilância médica, numa sessão dedicada à preparação para o embate com o Sacavenense, jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal marcado para a próxima segunda-feira.

O central já trabalhou já com bola, no relvado, mas Nuno Mendes, que se lesionou na seleção de sub-21, fez apenas tratamento e trabalho de ginásio.

De resto, Ruben Amorim teve todos os jogadores à disposição. Os leões voltam a treinar este sábado, mais uma vez na Academia de Alcochete, numa sessão que está marcada para as 10h00.