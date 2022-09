Quatro minutos após o golo anulado a Paulinho, o Sporting chegou mesmo à vantagem na receção ao Gil Vicente, encontro de abertura da oitava jornada da Liga.



Nuno Santos recebeu só na esquerda e rematou rasteiro. A bola não ia seguir a direção da baliza, mas Morita em esforço conseguiu corrigir a trajetória do pontapé do colega. Foi o primeiro golo do nipónico pelos leões.



Veja o golo: