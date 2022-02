Declarações de Armando Evangelista, treinador do Arouca, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo (1-3) arouquense sobre o V. Guimarães:

«Acima de tudo fomos uma equipa que não teve medo de perder. Quando não temos medo de perder estamos próximos de ganhar e isso notou-se. A equipa soube criar e aproveitar os espaços pela forma que jogou, com a tranquilidade que teve e pela forma como conseguiu atrair os adversários à nossa primeira fase de construção para conseguir espaço mais à frente. Na reação à perda parece-me que estivemos muito bem, ganhámos muitas segundas bolas, conseguimos levar o Vitória ao desconforto, que era o que nos propúnhamos, e o resultado fez-se dessa forma».

[Significado da vitória] «As vitórias para o Arouca são importantes, todos os pontos são importantes, sabemos as dificuldades que temos pela frente e todos os pontos e vitórias moralizam e dão oportunidade para subir na tabela. Vai dando moral e dá tranquilidade para. Esta vitória é importante, como são todos os pontos conquistados».

[Momento atual do Vitória] «O Vitória é uma instituição muito grande, com uma massa adepta apaixonada. É um clube que me diz muito, um clube onde cresci, saí daqui como chefe de família e pai de filhos, basicamente. Quem cresce aqui sabe o que estes adeptos exigem. É um momento em que não estão satisfeitos, acredito que têm capacidade para dar a volta, têm uma pessoa muito competente à frente da equipa. Estou muito contente por ter ganho hoje e desejo o melhor para o Vitória».