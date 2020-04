Bruno Duarte, avançado do V. Guimarães, regressou ao Brasil. Sozinho em Guimarães, o brasileiro decidiu regressar à sua terra natal e falou esta quinta-feira aos jornalistas por vídeoconferência. Devidamente equipado com a camisola do Vitória, Bruno Duarte explicou os motivos que o levaram a regressar ao seu país.

«O Vitória já tinha deixado isso ao meu critério. Aguentei duas semanas, mas chegou o momento em que percebi que era mas importante ficar próximo da minha família. Tive todos os cuidados possíveis na viagem para não ter riscos, estou de quarentena, mantendo os treinos que o clube passa por vídeoconferência. A minha vida, o meu dia-a-dia, segue normal», referiu, dizendo que psicologicamente é melhor estar perto da família.

Ainda sem previsão para voltar e para que se volte a competir, até porque «pelo andar da carruagem ainda vai demorar muito tempo até aos campeonatos começar», segundo o avançado, Bruno Duarte traça o cenário que se vive neste momento no Brasil em virtude da pandemia Covid-19.

«Quando estava em Portugal tinha o pensamento de que aqui no Brasil estariam mais relaxados. Quando cheguei percebi que há um certo receio e medo por parte da população. No voo em que vim só puderam viajar brasileiros, o que me trouxe conforto, é sinal que estão a levar isto a sério. Todas as lojas, mercados e naquilo eu reparei está fechado, com pouca gente na rua tal como em Portugal», frisou.

O jogador de 24 anos considera «impactante» o discurso de Bolsonaro, referindo que tudo o que se está a passar deve ser analisado com calma. «O discurso do Bolsonaro é impactante. Deixa um pouco de medo na população, mas acredito que ele deve estar bem assessorado para dizer aquilo. Tem de ter alguma certeza do que fala. O número de casos de mortos baixa pelo terceiro dia consecutivo, esperamos que assim continue, mas acho que tem de ser analisado com calma. Não podemos dizer que a economia é mais importante quer a saúde. Não podemos dizer que as pessoas se devem apavorar. Aqui o nível de pobreza é muito grande, então é muito difícil para quem trabalha, é dono de empresa, e até mesmo para o presidente do Brasil são decisões complicadas. Há que haver consciência para evitar que o vírus se espalhe», atirou.

Foco no objetivo do quarto lugar

Falando de futebol, Bruno Duarte gostava que as competições regressassem rapidamente, e quer voltar a jogar «mas não neste cenário». «Enquanto houver casos crescentes o melhor é esperar. Se isto se alongar muito, não sei, pode-se cancelar. Seria mau para todos, tem de se esperar pelos próximos dias para decidir com calma», frisou.

O Vitória vinha num bom momento de forma e, por isso, estava motivado para defrontar o Sporting, mas no seu entender a paragem traz desvantagens para todos os clubes e jogadores. Caso se retome a competição o atacante que soma sete golos em 25 jogos acredita que é possível chegar ao quarto lugar.

«Era um objetivo principal da equipa, estávamos focados nessa meta e certamente que, se voltar o campeonato, esse é o nosso foco, o nosso objetivo. Nesta época o meu objetivo pessoal era adaptar-me ao futebol português e poder fazer golos, ajudar a equipa com golos e assistências para conseguir vitórias. O objetivo é sempre a Liga Europa, quem sabe a Liga dos Campeões e até lutar por títulos, devemos pensar sempre assim. Sinto-me realizado, porém ainda há trabalho a realizar, tenho essa ambição de ajudar a equipa com golos», disse.

Em relação à questão da redução salarial, o jogador é da opinião que se «vai resolver de forma tranquila». «Esta fase é complicada para todos, clubes, empresas, jogadores… Toda a gente vai ter dificuldades, a economia vai quebrar. Temos de ver uma solução benéfica para todos», vincou.