Triunfo do Portimonense (0-1) no D. Afonso Henriques na abertura da Liga. Um borrego com 33 anos, o tempo que o Portimonense esteve sem vencer em Guimarães. Beto, quem mais podia ser, foi o protagonista.

O avançado aproveitou a deixa de Aylton e finalizou a deixa que o companheiro sinalizou. Um golo aos 87 minutos que carimbou o triunfo depois de um jogo morno em que as duas equipas ameaçaram, mas nunca chegaram a deslumbrar.

Banho de água fria para os 8824 adeptos que estiveram no regresso do público ao recinto vimaranenses, vendo Pepa estrear-se com uma derrota no campeonato no comando técnico do Vitória.

Intenções esbarram no ferro

Jogando o primeiro jogo na presente edição do futebol português, Vitória e Portimonense sentiram esse estigma, calcularam o erro e o embate no D. Afonso Henriques teve largos momentos de encaixe entre as duas equipas. O risco foi pouco e defensivamente as equipas mostraram-se sempre concentradas.

Esteve por cima, ainda assim, o Vitória. Não dominou de forma descarada, mas foi mais acutilante e procurou o golo com mais afinco face a um Portimonense que apostou exclusivamente na robustez e na velocidade dos homens da frente.

Com alguns momentos empolgantes, muito a espaços e algo desconexos, os vimaranenses ficaram a dever a si mesmos a vantagem no marcador, atirando duas bolas à trave da baliza de Samuel. Borevkovic na sequência de um canto e Quaresma num cruzamento que saiu um remate venenoso tiraram tinta da trave nos momentos de maior perigo do Vitória na primeira metade.

Espaço para Beto fazer a diferença

Foi diferente a segunda metade, muito por força de uma entrada forte do Portimonense e uma postura diferente da equipa algarvia. Mais solto e a jogar com mais bola, o conjunto de Paulo Sérgio deixou desde logo um aviso, mostrando que estava disposto a lutar pelo jogo.

Foi aberta a segunda metade, a espaços, também com a força do público, o Vitória ameaçou empolgar. O Portimonense, por entra as perdas de tempo, foi respondendo e chegou por mais ocasiões à área adversária, fazendo-o com a bola controlada.

Com a ansiedade a ser já uma certeza na equipa da casa, Aylton Boa Morte e Beto fabricaram o triunfo do Portimonense. Trabalho de Aylton pela esquerda, a aproveitar a passividade adversária para servir o triunfo a Beto. Aproveitou o goleador e confirmou os três pontos.

Entra a vencer na Liga o Portimonense, resistindo ao falhanço de Edwards nos descontos quando estava completamente isolado