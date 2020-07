Figura: Carlinhos foi mais Carlão

O médio encheu o campo e foi o que mais rematou ao longo do jogo. Aproveitou toda as nesgas cedidas pelo Belenenses para experimentar o seu forte remate de média-distância. Rematou logo a abrir o jogo, voltou a estar perto do golo no início da segunda parte. Com Semedo a jogar como terceiro central, coube a Carlinhos gerir o meio-campo, com o apoio próximo de Leandrinho. Foi Carlinhos que acabou por fazer a assistência para Pirri matar o jogo em tempo de compensação.

Momento: Jubal a abrir caminho

O Vitória precisava, antes de tudo, de marcar, para não depender de terceiros, mas a estratégia delineada por Lito Vidigal não estava a proporcionar oportunidades ao sadinos para visarem a baliza de Koffi. Tinha de ser de bola parada e, numa das poucas oportunidades, aos 35 minutos, na marcação de um canto, Jubal elevou-se nas alturas para, de cabeça, desbloquear o marcador. O Vitória tinha o caminho aberto para a permanência. Só era preciso sofrer e isso ninguém faz melhor do que este Vitória.

Outros destaques:

Éber Bessa

Jogou sobre a direita, no apoio direto a Hachadi e marcou todos os pontapés de canto do Vitória enquanto esteve em campo. Num deles, bem medido, resultou no golo de Jubal. Bessa também chegou a marcar, num lance de tiro ao boneco, mas o golo acabou por ser invalidado, uma vez que Hachadi, que também participou no lance, estava adiantado, por cinco centímetros. Mas o papel de Éber Bessa não se limitou ao ataque, fez compensações no meio-campo e até na defesa. Deu tudo o que tinha e saiu esgotado do campo.

Pirri

Logo que entrou ia comprometendo a sua equipa, ao perder uma bola em zona proibida que permitiu a Marcos Matias rematar por cima da barra. Mas depois acertou o passo e acabou por ser determinante no final do jogo quando arrancou para o segundo golo. Correu praticamente todo o campo para receber uma bola de Carlinhos e bater Koffi.

Makaridze

Foi chamado poucas vezes a intervir, mas acabou por ser determinante, tendo em conta que, até aos 90 minutos, o Vitória vencia apenas por 1-0. Grandes reflexos nos remates de Nuno Coelho e também num desvio de Keita.