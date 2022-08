Luis Chávez, árbitro auxiliar amador no Chile, foi alvo de um ataque bárbaro por parte de elementos do Liga Deportiva Real 1 de Mayo, durante o duelo frente ao Salvador Quezada, no campeonato local de Antofagasta.

Agastado com uma decisão do juíz, um jogador do 1 de Mayo atingiu Luis Chávez com um pau na cabeça. Depois, já ferido, o árbitro auxiliar foi atirado pelo monte abaixo, perante a estupefacção de alguns dos espectadores.

«O árbitro estava deitado na terra e tivemos de levantá-lo para colocá-lo num lugar seguro. Desimpedimos a área, mandámos os jogadores para casa e começámos a chamar a ambulância e a polícia», explicou o secretário da Liga Norte de Antofagasta, Luis Arancibia.

A Comissão de Árbitros de Antofagasta, capital regional de uma zona mineira no deserto de Atacama, está preocupada com o cenário atual. «Vamos na quarta agressão a árbitros, pelo menos na nossa zona. Estamos preocupados com isto que está a acontecer no futebol amador de Antofagasta», desabafou Mario Vásquez.

As imagens de Luis Chávez a ser assistido, já depois das agressões: