O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, reuniu-se com os capitães de equipa na terça-feira, para analisar o momento que a equipa atravessa.

O encontro contou ainda com a presença de Rui Costa e Luisão, sabe o Maisfutebol.

O vice-presidente e o antigo camisola 4, atualmente diretor técnico, estiveram juntamente com Vieira a falar com o grupo de capitães do plantel, antes da entrevista de Rui Costa ao canal do clube.

O teor da conversa foi no mesmo sentido daquilo que o administrador da SAD viria a declarar, pouco depois na entrevista, na qual abordou o mau momento da equipa, após uma derrota frente ao Sporting que deixou o Benfica a nove pontos da liderança do rival na Liga.

Rui Costa afirmou que é «expressamente proibido pensar que o campeonato está perdido» e acrescentou que este é um tempo para «homens de coragem» dentro do clube, independentemente das funções que desempenham.