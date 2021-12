O treinador da equipa de Benjamins A do CD Luso viu dois cartões brancos no jogo em casa do CR Antes, para os campeonatos distritais da Associação de Futebol de Aveiro. A formação local apresentou-se apenas com cinco jogadores, já que tinha vários atletas em quarentena profilática. Perante esse cenário, Daniel Alves tomou várias medidas.



A história partilhada pelo Clube Desportivo de Luso foi explicada pelo jornal online Bairrada Informação. Já que o adversário tinha apenas cinco jogadores, os visitantes entraram em campo igualmente com cinco atletas, ao contrário dos habituais sete.



Nessa altura, Daniel Alves viu o primeiro cartão branco. Já perto do final da primeira parte, com o Luso a golear o adversário, o treinador pediu aos seus jogadores para privilegiarem os passes e não os remates, para evitar um resultado demasiado desnivelado.



Apercebendo-se do gesto do treinador do CD Luso, a equipa de arbitragem mostrou novo cartão branco a Daniel Alves.



«Ponderou-se tudo, desde novo adiamento do jogo à não realização do mesmo, ou até mesmo à simples troca de bola em campo e sem golos (algo ainda difícil de explicar a crianças com esta idade, ainda em aprendizagem de valores, coisa que o nosso Clube muito estima e procura sempre transmitir aos seus atletas da formação). Mas o compromisso estava assumido e para evitar castigos para qualquer um dos clubes, o encontro realizou-se na mesma», explica o clube, acrescentando: «Era preciso jogar, e a igualdade do número de elementos em campo nunca foi obstáculo para o CD Luso. Daí, à tentativa de transmitir a estes atletas a importância de saber respeitar os seus adversários, foi um pulinho. Pulinho e gesto esse que foi reconhecido pela equipa de arbitragem, pela mostragem de 2 cartões brancos na mesma partida».

«Não pelos cartões, mas sim pelos valores que acreditamos ter conseguido transmitir aos nossos atletas dos Benjamins A. O resultado final, nem sempre é tudo. Há vitórias muito mais saborosas, e esta, no respeito e fair-play, foi de longe a melhor de todas», completa o Luso, nas redes sociais.