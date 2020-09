O português José Garrido conseguiu promover o Al Batin FC à primeira divisão da Arábia Saudita. A quatro jogos do fim do segundo escalão, a equipa do treinador luso tem 69 pontos, mais quatro pontos do que o Al Ain e mais seis do que o Al Qadisyiah (o segundo e o terceiro classificados também sobem). O quarto colocado é o Al Bukayriah, já a 13 pontos da equipa de Garrido.



O antigo defesa central de Benfica e Boavista tem 60 anos e está na Arábia Saudita depois de quatro épocas de ligação à federação nacional do Gabão. José Garrido tem uma longa ligação ao futebol do Médio Oriente e passagens importantes pelo Qatar, Bahrain, Kuwait, Omã, além da Malásia.



O último trabalho em Portugal aconteceu na temporada 2010/11, ao serviço do Penafiel.